Una excelente noticias para los residentes de Florida es que los cuatro parques temáticos operativos de Walt Disney World están a capacidad para la víspera de Año Nuevo. Es decir se está reactivando la economía.

Redacción MiamiDiario

La información se observa en el calendario de disponibilidad de reservas de todos los parques temáticos de Walt Disney World.

Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Animal Kingdom y Disney’s Hollywood Studios ya no se muestran abiertos, es decir cumplieron con la cuota máxima de visitantes, reportó Wogx.com.

Cabe destacar, que las reservas de parques temáticos se han vuelto obligatorias para los visitantes durante la pandemia de coronavirus debido a los límites de capacidad de los huéspedes.

Un portavoz de Disney se negó a comentar sobre las cifras de asistencia a los parques temáticos.

No estarán abiertos para su cuenta regresiva habitual de medianoche

Si bien parece que los 4 parques temáticos de Disney World no estarán abiertos para que los visitantes estén presentes en la cuenta regresiva habitual de medianoche, de acuerdo con el horario de los parques.

También se conoció que habrá actividades festivas disponibles en los hoteles abiertos de Disney.

Los eventos especiales que se llevan a cabo en complejos turísticos seleccionados incluyen búsquedas del tesoro en la víspera de Año Nuevo, manualidades y espectáculos de fuegos artificiales pregrabados.

Estos eventos podrán observarse desde los televisores de las habitaciones o la aplicación My Disney Experience, según la página web Enchanting Extras Collection de Disney: Know Before You Go.

Los restaurantes de servicio rápido, los bares en la piscina, los salones y las tiendas de productos de los resorts de Disney estarán abiertos después de la medianoche.

Los lugares que estarán abiertos hasta la 1:00 am en el Disney World Resort:

Disney’s Animal Kingdom Villas Kidani Village

Disney’s Beach Club Resort

BoardWalk de Disney

Disney’s Contemporary Resort

Disney’s Coronado Springs Resort

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Disney’s Old Key West Resort

Disney’s Polynesian Village Resort

Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa

Disney’s Yacht Club Resort

Protocolos de Seguridad

Disney World Resort también está animando a los visitantes del fin de año a celebrar desde la seguridad de sus habitaciones.

Se han implementado protocolos de salud y seguridad del coronavirus en todas las propiedades de Disney World, incluidos los límites de capacidad, marcadores de distancia física, cubrimientos faciales obligatorios y controles de temperatura.

También se encuentran disponibles estaciones de desinfección de manos y sistemas de pago sin contacto.

También le puede interesar: