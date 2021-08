Hay un adagio que dice “Los sueños, se pueden hacer realidad”, y eso fue lo que hizo un trabajador del Aeropuerto de Miami, que durante la pandemia decidió construir el terminal aéreo en escala real, en su casa.

Dennys González, quien es un inmigrante cubano, que llegó a suelo norteamericano en 1994, decidió hacer esta construcción debido a que tuvo que pasar gran parte del 2020 confinado en su casa, por la pandemia del Covid-19.

“Se volvió bastante estresante estar encerrado en la casa y no podías ir a los supermercados, realmente no podías hacer nada, así que dije: ‘¿Sabes qué? Voy a crear mi propio aeropuerto aquí ‘”, dijo González sorprendido por su creación.

El trabajador de uno de los principales aeropuertos del país, indicó que su proyecto lo mantenía entretenido y ocupado y así no podía pensar en las situaciones que estaban ocurriendo a su alrededor.

“Conseguí un par de tablas de espuma y las puse juntas y comencé a medir y usar la cinta azul y poco a poco a crearla, eso es lo que tenemos hoy”, relató el trabajador.

Indicó que este proyecto le enseño a ver su trabajo de una manera distinta y que puede ayudar en otras labores dentro del terminal.

“Cuando hago esto en casa y vuelvo al trabajo, creo que veo el aeropuerto con un par de ojos diferente, así que me involucro en muchas cosas en el aeropuerto con mis compañeros de trabajo y me dicen: ‘Tú sabes, tienes algunas buenas ideas ‘”, dijo.

El modelo a escala real del Aeropuerto de Miami de 60 pies cuadrados ocupa toda una habitación de la casa, del trabajador del terminal aéreo .

Many of our employees love aviation ✈️. Meet Dennys Gonzalez, Senior Property Manager, at MIA. He created an airport model on his own time. #NationalAviationDay #FacesofMIA

📰 #MIANews: https://t.co/w3HnhW5Onl pic.twitter.com/jWsa4Lwts8

— Miami Int'l Airport (@iflymia) August 19, 2021