Un trabajador de Dunkin Donuts fue despedido de la empresa tras publicar un vídeo en el que aparece repartiendo las rosquillas que tenía que botar a la basura, reportó newsbreak

Se trata de Bryan Johnston, quien decidió entregar las donuts a las personas sin hogar de su localidad,

Todo comenzó cuando Johnston compartió un vídeo en el que exponía la cantidad de residuos que tiene el restaurante al final del día, donde se botas todas las donuts que sobran al final del día.

“Me despidieron porque, al parecer, la empresa se puso en contacto con mi gerente por el vídeo y ella decidió despedirme. Hoy ha sido muy, muy duro porque me encanta hacer vídeos para ustedes. Hice vídeos dando donuts a los bomberos y a los sin techo, y estoy bastante seguro de que eso fue lo que provoco mi despido. Está claro que Dunkin’ no quiere que la gente vea que botan tantas donuts, no quieren pagar a la gente para que se las den a los sin techo”, dijo.

Ahora, si vas y miras el perfil de Johnston, el video anterior directamente antes del video de los “donuts en la lata”, verás que juega al juego de “2 verdades y una mentira”.

En el vídeo HAY tres opciones:

“Tenemos plomo en nuestro matcha (que causa defectos de nacimiento)

“Aquí también podemos hacer bebidas rosas”

“Hacemos nuestros propias donuts”

Luego muestra que la mentira de que la empresa hace sus propias donuts.

Entre “He regalado rosquillas al final del día a los indigentes” y “Mi empresa miente sobre sus rosquillas y está envenenando a nuestros clientes”, creo que ya sabemos por qué fue despedido.