Una trabajadora social de Florida se convirtió en madre de una adolescente que pasó la mayor parte de su vida en hogares de acogida. Cuando niña siempre soñó con una familia, pero nunca tuvo la oportunidad de conocer a la pareja adecuada. La suerte le sonrío. Su nueva mamá no podría estar más feliz y comparten un vínculo como ningún otro.

¿Cuáles son los detalles?

Leah Peskaledis y Monyay se conocieron hace seis años y han estado muy unidas desde el primer día. Leah era la asistente social de Monyay. A pesar de que sabían que se preocupaban profundamente la una de la otra deseaban ser una familia, Leah no pudo adoptar a la adolescente hasta que dejó el sistema de cuidado de crianza debido a los requisitos de su trabajo.

¡Ahora finalmente pueden llamarse madre e hija!

“Todo es oficial, lo único que quería desde que era una niña finalmente se ha hecho realidad”, dijo Monyay, según Sunnyskyz.

“Le hice la promesa de que le buscaría una familia adoptiva. Simplemente no sabía que sería la familia adoptiva ”, compartió su nueva mamá, Leah.

Ya no está sola, Monyay está lista para aceptar lo que está por venir y continuar ayudando a aquellos que aún no han encontrado a sus familias.

“Quiero disfrutar de mi futuro con mi mamá y quiero seguir creando conciencia sobre las adopciones de adolescentes”, agregó.

Compartir un abrazo por primera vez como madre e hija demuestra lo importante que es la familia y que los lazos que más perduran son los que se basan en el afecto y el apoyo mutuo. Las dos mujeres redefinieron lo que significa familia, pero al mismo tiempo dijeron en voz alta que solo importa el amor cuando realmente te preocupas.