Una docena de trabajadores de PortMiami se asociaron con Farm Share para ayudar a los más necesitados debido a la situación de la pandemia del nuevo coronavirus.

Para eso contaron con un camión que estaba completamente cargada de comida fresca y acudieron al vecindario de Overtown en la “Ciudad del ol” para hacer esta obra de caridad.

Una de las personas presentes, Meka Hamilton Beasley, le dijo al portal Local 10 que el COVID-19 le enseñó al mundo la importancia de priorizar los recursos para estar preparados ante una crisis

“Cuando trabaje, guarde su dinero para un día lluvioso y una tormenta en este momento”, dijo Beasly.

El evento “PortMiami-Farm Share drive-thru” en la Iglesia Episcopal Metodista Africana del Gran Bethel en 245 NW 8th St., se produjo mientras los economistas esperaban que la Reserva Federal y el Congreso tomaran decisiones sobre la ayuda que tanto se necesitaba.

No extender los beneficios por desempleo este mes dejará a unos 9 millones de personas afectadas en todo el país. Esto está en un momento en que más de 50 millones de personas están experimentando inseguridad alimentaria, de acuerdo a Feeding America , una organización sin ánimo de lucro.

Aunque las perspectivas económicas a corto plazo están empeorando con el resurgimiento actual del coronavirus y la posibilidad de nuevas restricciones, había esperanzas el lunes cuando el gobernador Ron DeSantis lanzó la nueva campaña de vacunas contra el coronavirus de Florida.

#PortMiami helping families impacted by COVID19. Thank you @MayorDaniella for all your support #WeCanWeWill! Port CEO Juan Kuryla and team, #SFCT President Mark Baker, #ILA1416 President Torin Ragin, @Seaboard_Marine , #PORTOFMIAMITERMINALOPERATING, @portmiamitunnel #ourcounty pic.twitter.com/0Mv8wF5jCn

— PortMiami (@PortMiami) December 14, 2020