La influencer de 32 años, Sofia Cheung, murió el pasado sábado tras caer al vacío, mientras intentaba sacarse una selfie. De acuerdo con medios internacionales, la joven quien tenía s de seguidores en su perfil de Instagram, estaba de viaje con tres amigos en el parque Ha Pak Lai.

Con más de 30 mil seguidores en Instagram, la joven Sofia Cheung difundía imágenes de su vida como deportista y amante de la naturaleza de Hong Kong, una región administrativa semiautónoma de China.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌵SOPHIA CHEUNG🌵 (@hike.sofi)

Cheung trató de sacarse una selfie al borde de una cascada en la Pineapple Mountain, famosa entre los turistas por sus espectaculares paisajes y atardeceres. Fue ahí cuando perdió el equilibrio y cayó sobre un acantilado a 16 ft. (5 metros de altura). El incidente ocurrió cerca de las 11am (hora local) y sus amigos de inmediato llamaron a los servicios de emergencia, los cuales la llevaron a un hospital cercano donde fue declarada muerta a su llegada.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, ella está sentada en una piedra y escribió el mensaje: “Vive el momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌵SOPHIA CHEUNG🌵 (@hike.sofi)

La influencer tenía relevancia en las redes por sus fotografías sobre su vida como deportista y chica aventurera. Entre las disciplinas que practicaba estaban el surf, el senderismo, el kayak y toda clase de actividades al aire libre. En su biografía en Instagram se lee la siguiente frase: “Life should be fun not dumb ⛰🚣🏼🧗🏼‍♀‍🧘🏽‍♀‍🚴🏽‍♀‍ (La vida debería ser divertida no tonta)”.

Su último post corresponde al 8 de julio, donde se aprecia en uno de sus días de aventura en la playa Pui O en la isla de Lantau, Hong Kong. En la imagen, Sofia aparece en bikini con una tabla de surf y se lee lo siguiente: “Mejores días están por venir. Se llaman sábado y domingo”. Debajo de dicha publicación, sus amigos y miles de seguidores le dedicaron sentidos mensajes de despedida, pues no daban crédito a que alguien, tan lleno de vida, terminara sus días de forma inesperada. QEPD.