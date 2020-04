¡Transparente! Lena The Plug publicó fotos en caliente lencería +Imágenes

Lena The Plug es una de las chicas que casi siempre genera controversia en Instagram. Las imágenes de la actriz porno suelen conquistar la pupila de sus más de millones de admiradores alrededor del mundo.

Redacción MiamiDiario

Hace unos días, la californiana nuevamente dejó poco a la imaginación al compartir una foto donde se le puede apreciar posando de frente con pecaminosa lencería transparente que resaltó sus curvas y expuso casi por completo la desnudez de sus senos.

“What’s keeping you going/excited/motivated right now? I need some tips 🥜 PS. I made 2 new filters. Try them out and let me know what you think 💖”, es el texto que acompaña la instantánea que hasta el momento ya supera los 173 mil ‘me gusta’.

Por si no fuera suficiente, Lena también acaloró la famosa red social al modelar con una panty nude y sin sostén.

Nota de elespañol.com

También te puede interesar: