Tras 8 años de relación Ozuna y su pareja se comprometen (VIDEO)

Ozuna se ha convertido en uno de los artistas más destacados del mundo, producto de su esfuerzo y trabajo, pero su familia siempre ha sido el eje central de su vida y así lo dejó claro, al pedirle matrimonio a su pareja luego de ocho años de relación y dos hijos.

Por Redacción Miami Diario

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial. No tenía tiempo y quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y lo más grande en la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando… la navidades la pasamos súper, hicimos mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlo y pues, le pedí matrimonio porque yo quería casarme”, dice el cantante en un video que colgó en su perfil de Instagram donde parece que le está relatando la historia a sus familiares.

https://www.instagram.com/tv/B7RKwTrHhUs/?utm_source=ig_web_copy_link

Por lo que dijo “El Negrito Ojos Claro”, se presume que le hizo la propuesta a su pareja en privado y ella dijo que “sí”.

Aunque Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como Ozuna, se ha convertido en uno de los cantantes urbanos más aclamados de los últimos tiempos, detrás de su imagen de joven seductor se esconde la de un padre de familia dedicado a su pareja e hijos.

“No ha sido fácil. Han sido ocho años, casi ya, no de matrimonio, pero de noviazgo. En altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos y no solo mío porque nosotros no sabemos hasta cuando estemos en esta vida. Yo trabajo por mis hijos, por mi esposa, que son los que de verdad me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y nunca me han abandonado”, contó el intérprete.

La mujer que conquistó a «la voz de fantasía” es la joven llamada Taina Marie Meléndez, quien inició una relación con el cantante mucho antes de que se convirtiera en una verdadera estrella del reguetón.

“No importa en qué momento, cuando yo no tenía nada y ahora que yo tengo le doy gracias a Gladys, a la familia de Taina, a Natalie que como quien dice me recogieron de la calle, yo estaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir y cuando tuvo mi familia fue que pude yo echar pa´lante, pude pensar diferente, pude cambiar muchas cosas. Es bien difícil, la juventud, el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho que de la vida por mí, yo no sabía lo que era eso hasta después de varios años”, expresó emocionado Ozuna.

La pareja tienen dos hijos, Sofía Ozuna Meléndez, quien llegó al mundo en el año 2013 y de Juan Andrés Ozuna Meléndez quien nació en 2016.

Ozuna, quien se presentará en el país el próximo 15 de febrero, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y su carrera.

El mes pasado el artista compartió emocionado a través de sus redes sociales que se había comprado un avión blanco personalizado.

“Gracias a Dios otro logro más. En mi vida pensé tener un avión. Es más, todavía no me lo creo. Gracias a Dios y a todos mis fans», escribió el cantante a sus más de 17 millones en Instagram.

Fuente: El Nacional

También te puede interesar: