Una gran explosión ocurrió en un vecindario de Baltimore este lunes, causando el derrumbe de varias casas.

Una persona murió y por lo menos otras tres resultaron heridas de gravedad, mientras que al menos otras cinco quedaron atrapadas, dijeron los bomberos.

Reportó CNN que las primeras fotografías publicadas del lugar mostraban una sección de casas con escombros esparcidos, mientras los rescatistas trabajaban en busca de víctimas.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX

“Una mujer adulta falleció y, mientras tanto, los bomberos continúas buscando a más personas”, publicó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore en Twitter.

Tres pacientes, todos en estado crítico, fueron rescatados por los bomberos, escribió en Twitter la división 734 del cuerpo de bomberos de Baltimore.

BCFD will provide Media Briefing at noon. Staging at Labyrinth and Reisterstown Rd. pic.twitter.com/BJtmHhFQPB

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020