El sencillo acto de comprar una póliza de auto tiene consecuencias en la vida real. Sobre todo, al necesitar su cobertura tras un accidente o cuando su vehículo sufra daños por causa de la naturaleza. Muchos propietarios desconocen cómo adquirir la póliza adecuada y compran una que es muy básica o innecesariamente cara.

Para evitar que esto ocurra, aquí explicamos los errores más comunes a la hora de comprar un seguro de carro.

Es clave saber que cada estado requiere un mínimo de cobertura. En el caso de Florida es obligatorio contar con una cobertura de Bodily Injury Liability, que cubre a terceras partes por lesiones y muerte en caso de accidente. Property Damage Liability: que cubre los daños a la propiedad de terceros que tú puedas causar. Por último, Personal Injury Protection, PIP: que reembolsa los gastos médicos que puedan tener tú y tus acompañantes tras un accidente.

Errores típicos:

Compra el mínimo de cobertura necesaria en el estado.

Muchos propietarios creen que adquirir la cobertura mínima exigida por la ley es lo adecuado. Pero no es así, uno tiene que imaginarse que es posible tener un accidente con un auto de alta gama. En ese caso, si la cobertura que has comprado es insuficiente para protegerte financieramente, no es la adecuada. Pídele recomendaciones a tu agente de seguro y discute con él la mejor opción.

2. Comprar más cobertura de la necesaria.

El exceso de cobertura es otro error típico a la hora de adquirir un seguro de auto. Este lo comenten usualmente aquellos propietarios de carros de segunda mano o cuyos autos lucen nuevos, pero tienen muchos años y su valor de mercado ha mermado bastante. Tener una protección de Collision muy alta, que es la que reembolsa los daños que sufra el carro en un accidente, no se justifica. Teniendo en cuenta que la aseguradora solo te repondrá el valor de mercado del auto, menos el deducible. Lo correcto es adecuar las coberturas de Collision y Comprehensive (la que te cubre de daños causados por fuego, robo, vandalismo o granizo) a la edad del auto, independientemente el valor sentimental que le tenga.

3. Permanecer con la misma aseguradora durante años

El mercado del seguro de auto es muy competitivo. Es posible reducir los costos de la protección en varios cientos de dólares, buscando en otras aseguradoras. Para ello lo recomendable es hablar con tu agente de Univista Insurance y pedirle que te consiga un seguro más barato con las mismas prestaciones, o más, que tu cobertura actual.

4. No revisar la reputación de la compañía de seguro

Hay muchas compañías de seguro con muy mala reputación en el mercado. Antes de contratar tu póliza, habla con tu agente de confianza sobre la reputación de la compañía, sobre cómo responde a los reclamos de los clientes y su historial. También puedes buscar referencias en internet.

