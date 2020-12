Tres hombres fueron arrestados y acusados de asesinar en 2006 a una adolescente en Florida, Estados Unidos, porque creían erróneamente que estaba embarazada.

En febrero de 2006, el cuerpo de As, de 16 años, fue encontrado abandonado en las calles del condado de Hardee, informó el alguacil Rick Wells, 14 años después del brutal crimen.

Y es que según consignó People este lunes, el sheriff anunció que dos hermanos, Ralph Williams, (35), Tyjuan Williams, (32), y su medio hermano Jamaine Brown, (37), habían sido arrestados por su eventual participación en la muerte de la menor.

Ralph Williams y Tyjuan Williams fueron arrestados el 15 de diciembre y ambos están acusados de asesinato en segundo grado.

El medio hermano había sido arrestado en mayo luego de que un testigo relatara a la policía lo que había visto el 11 de febrero de 2006, donde supuestamente ordenaba a la menor que se subiera a un auto tras una discusión. Producto de ello, el viernes pasado en un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales, “se declaró culpable del cargo de cómplice de asesinato”, informó la policía.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, le reconoció a las autoridades sobre el secuestro y posterior asesinato de la joven en 2006 junto a su hermanos.

This is 16-year-old Amber Woods. Deputies say she was dating her accused murderer 35-year-old Ralph Williams. He’s accused of wanting to end the relationship and it was generally believed she was pregnant. Ralph is accused of conspiring with his brothers to kidnap and kill her. pic.twitter.com/FWkktZQueV

