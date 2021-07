El Estado del Sol disfruta de un clima veraniego durante todo el año, convirtiéndolo en uno de los mejores lugares en todo el país para hacer actividades al aire libre.

Es por esto que tres experiencias acuáticas de la Florida consiguieron estar entre las mejores 10 actividades recreativas, según la publicación “Las experiencias más populares: Estados Unidos”, una lista anual del portal de viajes TripAdvisor.

¿Le gustaría correr Kayaks en la preserva de Shell Key o en la Bahía de Tampa? La compañía Get Up And Go Kayaking ofrece un tour en Kayak transparentes que le hizo ganar el primer puesto de la lista. La experiencia que dura dos horas ofrece un asiento en primera fila para disfrutar de la vida silvestre y la naturaleza bajo el sol candente de la Florida. El tour es apto para principiantes y los guías están preparados para ayudarle con cualquier dificultad.

¿Quiere estar aún más cerca de la vida marina? En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Crystal River puede tener una experiencia sin igual al nadar con manatíes junto a un guía y fotógrafo. El tour ganó la tercera posición e incluye transporte en barco, equipo de snorkel, traje acuático y fotos debajo del agua. Según la compañía, el guía compartirá información detallada sobre le ecosistema durante el viaje.

Para aquellos que buscan algo más relajado, en la octava posición se encuentra la experiencia de un Paseo en bote privado en Clearwater Beach. Aunque es la más costosa, el precio se puede dividir entre un grupo de hasta seis personas. Según la descripción de la actividad, los clientes podrán visitar playas vírgenes y nadar en el Golfo de México con el chance de alcanzar a ver delfines en su hábitat natural.

La calidad de las experiencias que forman parte de la lista fue calculada según la cantidad de opiniones y calificaciones escritas por viajeros en la plataforma, indicó TripAdvisor.

Para leer más sobre estás y otras experiencias, puedes encontrar la lista de la plataforma en este enlace.