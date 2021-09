Los maestros de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade que decidieron no recibir la protección de ninguna de las tres vacunas COVID-19 que están disponibles de forma gratuita están muriendo.

El superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo que tiene un mensaje “fuerte” para los maestros: “¡Vacúnate!”

United Teachers of Dade informó el miércoles que dos maestros de M-DCPS no vacunados murieron por complicaciones con COVID-19, lo que elevó a tres el número reciente de muertes por el aumento de la variante Delta.

The number of @MDCPS family members who have passed away from COVID over the past 2 weeks is devastating. We urgently need education & vaccination deployed to these vulnerable communities before they are decimated by the virus. https://t.co/vZ3TNg8C6i

— United Teachers of Dade (@UTD_AFT1974) September 2, 2021