Tres personas resultaron heridas durante la noche del sábado después de un tiroteo en West Park. Una de las víctimas es un menor.

Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1 am del domingo frente a un club de caballeros ubicado en Southwest 58th Avenue y Hallandale Beach Boulevard.

Según los detectives, todo comenzó alrededor de la 1 am afuera del camión Hachi Bachi Soul Food, que estaba estacionado en Hallandale Beach Boulevard, directamente al otro lado de la calle de The Playhouse Gentleman’s Club.

Allí es donde los agentes encontraron a tres personas que habían recibido disparos; dos hombres y una víctima que se dice que es menor de 18 años.

Una mujer le dijo a Local 10 News que su hijo de 20 años recibió un disparo mientras esperaba la comida. Otro hombre dijo que su hermano de 31 años también recibió un disparo.

Dijeron que ambas víctimas fueron llevadas a varios hospitales para ser operadas.

Los agentes describieron sus lesiones y las lesiones del menor como no potencialmente mortales.

La investigación sigue en curso mientras los detectives intentan establecer un motivo para el tiroteo.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Broward Crime Stoppers al 954-493-TIPS.

