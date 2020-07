Los Kardashians están de vuelta frente a la cámara. El miércoles, Kim, Khloé y Tristan Thompson pasaron un tiempo en Malibú filmando para próximo episodio de “Keeping Up with the Kardashians”, un emocionante paso adelante ya que la familia no pudo grabar antes de manera profesional debido a la pandemia de coronavirus .

Por redacción MiamiDiario