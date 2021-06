Adelgazar no es tarea fácil. Por mucho que se empeñen en intentar vendernos que con algunas dietas se obra el milagro (y no solo no se consigue, si no que estas suelen tener grandes peligros para la salud), la realidad es que la pérdida de peso se cimenta sobre el esfuerzo, ganas y, sobre todo, tiempo.

Aunque la dieta es esencial a la hora de perder peso (entendiendo dieta por una alimentación saludable y equilibrada) si no hacemos ejercicio es complicado llegar a buen puerto, reportó Informacion.

Ejercicio no tiene por qué ser sinónimo de matarse en el gimnasio. Y es que la actividad física puede pasar desde realizar un deporte de equipo, a nadar o simplemente andar.

Cómo andar para adelgazar

Sobre cómo se debe andar, en general y específicamente para adelgazar, hay diversidad de opiniones. El entrenador Juan Ruiz López opina que, si lo que buscamos es adelgazar, caminar ‘a nivel usuario’ tiene unos beneficios reducidos «pues la intensidad es demasiado baja».

La recomendación de César Bustos, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) es caminar «como si fuéramos a coger el autobús» para poder ver beneficios. «Hay que tener un ritmo con el que es posible ir caminando y hablando, pero es probable que se entrecorte ligeramente la respiración. Se camina rápido, pero sin correr», explica Bustos.

Si hablamos de correr, el entrenador y experto en fitness Martín Giacchetta asegura que, aunque correr es una actividad «más intensa, con mucho más impacto, que quema más calorías y fortalece más la masa muscular», también tiene más riesgo de lesión y requiere de «ciertas precauciones» antes de empezar con las carreras.

¿Dar 10.000 pasos al día?

Más allá del ritmo, es también importante saber cuánto debemos andar al día. Podemos referirnos a los famosísimos 10.000 pasos, que es la marca de pasos diarios marcados por la OMS como los necesarios para tener una rutina saludable.

Comenta Martín Giacchetta que esta marca debe ser el mínimo diario y asegura que «caminar es bueno para todo el mundo»: para el atleta de primer nivel, para la persona que tiene sobrepeso o para la persona sedentaria.

Para alcanzar los 10.000 pasos, el consejo principal de Martín Giacchetta es «mantener la mente activa». Por ello, deja una lista de pequeños trucos para que, más allá de salir a caminar de manera regular, tengamos más movimiento en nuestro día a día:

Cuando recibimos una llamada, o miramos las redes sociales, podemos hacerlo de pie, mientras nos movemos por la oficina, o nuestra casa.

A la hora de poner y recoger la mesa para comer y cenar, podemos, en vez de llevar todo ‘en un viaje’, ir llevando las cosas poco a poco.

Si vamos en metro o autobús, podemos bajar una o dos paradas antes y caminar hasta el lugar al que nos dirigimos. Si vamos en coche, podemos aparcar un poco más lejos.

Es mejor evitar los ascensores y, siempre que se pueda, elegir las escaleras.

Por último, aunque caminar es una actividad casi exenta de riesgos, siempre es importante tener unas cuantas precauciones antes y durante la práctica para evitar cualquier tipo de peligro. Lo primero, comenta el doctor Toledo Frías, es elegir bien el momento en el que salir a caminar, evitando especialmente las horas de máximo calor.