El teléfono inteligente que lleva en el bolsillo le permite hacer de todo, desde comprar artículos para el hogar hasta gestionar su cuenta bancaria y sus finanzas.

Desgraciadamente, la comodidad de realizar tantas tareas con un solo dispositivo puede tener a veces el coste de que le roben su información personal, reportó Bestlifeonline.

Desde entonces ha surgido toda una industria de empresas y servicios de ciberprotección para ayudar a la gente a mantener sus datos seguros.

Pero, según algunas autoridades, hay una cosa muy sencilla que puedes hacer en tu teléfono cada semana y que puede ser increíblemente eficaz para detener una brecha importante.

Reiniciar el teléfono cada semana puede ayudar a protegerse de los hackers

Según una guía de “buenas prácticas” publicada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), apagar y volver a encender el teléfono una vez a la semana puede ser una forma sencilla de impedir que los hackers accedan a tu información confidencial.

Esta sencilla táctica, tan común en la mayoría de los aparatos y tecnologías que se ha convertido en un cliché, puede ser un importante obstáculo para cualquiera que quiera explotar las vulnerabilidades de seguridad de su dispositivo.

Según Neal Ziring, director técnico de la dirección de ciberseguridad de la NSA, el simple acto de reiniciar no será suficiente para detener todas las violaciones de datos y el robo de información, pero complica el trabajo de los hackers a largo plazo al hacer más difícil mantener el acceso a tu teléfono. “Se trata de imponer un coste a estos actores maliciosos”, dijo.

Reiniciar el teléfono hace más difícil que los hackers mantengan el acceso a tus datos personales

Los expertos explican que en los últimos años ha evolucionado la forma en que los hackers acceden a los dispositivos. Mientras que la descarga accidental de un programa malicioso todavía puede conducir a una brecha, muchos ataques a los teléfonos y tabletas ahora utilizan lo que se llama un exploit de “cero clic” que puede instalarse sin previo aviso. “Ha habido una evolución desde que el objetivo hace clic en un enlace dudoso”, dijo a la AP Bill Marczak, investigador principal de Citizen Lab, un organismo de vigilancia de los derechos civiles en Internet de la Universidad de Toronto.

Medidas de seguridad sencillas que puedes tomar para proteger de los ataques

Aunque los piratas informáticos siempre intentan ir un paso por delante de los esfuerzos de seguridad, la lista de “mejores prácticas” de la NSA señala algunos otros consejos sencillos para mantener el teléfono mejor protegido. Sugieren desactivar el Bluetooth siempre que no se utilice, no conectarse a ninguna red Wi-Fi pública, no hacer jailbreak al teléfono y utilizar únicamente accesorios de confianza con el dispositivo.

La agencia también dice que hay que tener cuidado con las aplicaciones que se descargan, de dónde se obtienen, y cerrarlas a la fuerza cuando no se usan. Y, por supuesto, hay que mantener el sistema operativo del teléfono actualizado con el software más reciente.