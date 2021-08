Si llevas esperando todo el año a que llegue el día para comer berenjenas de temporada, este es tu momento. Desde el mes de julio y hasta primeros de octubre podemos encontrar berenjenas en su punto óptimo de consumo, y la lista de recetas que se pueden hacer con ellas es interminable a la par que original.

Esta hortaliza de la temporada estival es una de las que más agua contiene, siendo de 92,2 gramos por cada 100 gramos del alimentos. Además, es rica en diferentes vitaminas y minerales, como la vitamina A (8 ug), vitamina C (4 mg), calcio (10 mg), potasio (262 mg) y magnesio (13 mg) y fósforo (21 mg).

Elegir la mejor berenjena

Un truco infalible es que al menos su exterior sea liso y no se encuentren motas . «Aconsejo fijarse en que la piel sea brillante y tersa. Si esta no termina de ser uniforme la rechazaría. Además, la berenjena tiene que estar dura siempre y sin ninguna mancha o golpe. Si está blanda o con algún golpe puede que no esté muy buena.

Otro consejo que da la nutricionista Adriana Oroz es «no comprarlas con mucha antelación» ya que son delicadas y se pueden estropear. «Lo ideal es comprarlas de un día o dos para otro», comenta.

Para que no amarguen

El sabor amargo de esta hortaliza se encuentra en su pulpa, motivo por el que no importa si está cruda o ha sido cocinada, por lo que siempre se mantendrá: «Da igual que se hagan al horno o se frían en aceite, ese amargor que contiene su jugo aparece cuando se parten o pelan, cuando entran en contacto con el aire. En su pulpa hay un alto contenido en antioxidantes que al entrar en contacto con el aire se oxidan y son ‘culpables’ de ese sabor amargo que puede llegar a resultar picante, sensación que se incrementa al final de su temporada», cuenta la experta.

Consejos para conseguir un sabor más agradable:

– Sal fina: «cortes la berenjena en laminas y la coloques sobre un escurridor formando una capa». Después cubre cada capa de berenjena con una capa de sal fina abundante y así sucesivamente, hasta acabar con la berenjena. Deja reposar unos 15 ó 30 minutos y posteriormente escurre su jugo. Finalmente tienes que aclararlas con agua fría para quitar exceso de sal.

– Remojo con agua, sal y leche: «Corta la berenjena a tu gusto para dejarla en remojo con agua, leche y sal en un cuenco. Añade mucha cantidad de sal, preferiblemente gorda. Tapa el cuenco y deja que repose media hora. Finalmente tienes que aclararlas y escurrirlas bien.

– Remojo con agua, sal y harina: Este tercer truco es igual que el anterior, pero sustituyendo la leche por harina. «Corta la berenjena a tu gusto para dejarla en remojo con agua, harina y sal en un cuenco. Añade mucha cantidad de sal, preferiblemente gorda. Tapa el cuenco y deja que repose media hora. Finalmente tienes que aclararlas y escurrirlas bien», indica la dietista-nutricionista.

Beneficios

Contiene vitamina A, B1, B2, C y ácido fólico.

Muy rica en minerales como el potasio, magnesio, hierro, calcio o fósforo, que favorecen la prevención de enfermedades relacionadas con el paso de los años como la artritis o la osteoporosis

Es la única hortaliza que contiene nasunina, un potente antioxidante presente en su piel que ayuda a retardar el envejecimiento.

Posee ácido clorogénico que ayuda a reducir el colesterol y a combatir los radicales libres a la vez que sus flavonoides protegen a las células de agentes dañinos.

Casi toda la composición de las berenjenas se centra en su contenido de agua, que representa el 92% de su composición.

Contraindicaciones

Las berenjena se considera una hortaliza potencialmente alergénica.

No es recomendable consumirla cruda ya que puede dar malestar intestinal agudo.

Estas son algunas de las recetas más originales con berenjena que puedes hacer este verano:

Recetas para berenjenas sabrosas

Berenjenas rellenas



– 1 berenjena mediana

– Mozzarella fresca

– 1 tomate

– 1/2 aguacate

– Orégano

– Sal

– Cebolla en polvo

Ir cortando la berenjena intentando que se habrá como un abanico. Intentad unificar el grosor de cada capa. Ir rellenando con los ingredientes y añadirle las especias. Hornear 25 minutos a 220°. Añadir el aguacate troceado y volver a hornear 10 minutos más. Ir vigilando cómo se va haciendo.

Berenjena asada con yogur



– 1 berenjena

– Nueces pecanas

– 1 yogur natural

– Albahaca fresca

– Tamari o salsa de soja

– Escamas de sal (he usado unas con ajo y boletus)

Empezaremos lavando la berenjena, cortándola por la mitad y asándola unos 30’ a 180ºC. Para que se haga bien podemos hacerle unos cortes en diagonal.

Mientras tanto prepararemos la salsa de yogur que usaremos de base. Para ello tan solo hay que mezclar todos los ingredientes. Colocaremos el yogur en la base y encima la berenjena.

Picamos unas nueces pecanas (u otro fruto seco como avellanas o almendras, que tostadas un momento en la sartén también quedan muy bien), y las ponemos por encima junto con unas hojas de albahaca fresca, un chorrito de tamari y aove.

Berenjenas rellenas de verduras y lentejas

– 4 berenjenas medianas

– 150 gramos de lentejas rojas

– 1 cebolla

– 2 zanahorias

– 1 pimiento verde italiano

– 1 calabacín pequeño

– 400 gramos de tomate triturado

– 150 gramos de queso mozarella

– Aceite de oliva virgen extra

– Orégano

– Sal

Lavamos las berenjenas y las partimos por la mitad, en cada mitad hacemos unos cortes en la carne de la berenjena para que se cocine antes. Las ponemos en un plato, añadimos sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva y las metemos en el microondas unos 10-12 minutos hasta que estén blandas. Si no os caben todas de una vez, hacedlo en 2 turnos.

Mientras vamos a preparar el pisto; en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite de oliva añadimos la cebolla picada, la zanahoria pelada y picada y el pimiento verde también picado, cocinamos unos 7-8minutos a fuego medio y añadimos el calabacín lavado y picado (yo no lo pelo). Cocinamos el conjunto.

Mientras, sacamos la carne de las berenjenas que ya están cocinadas en el microondas, dejaremos la piel y una capa de carne de berenjena para evitar que sea muy frágil, el resto lo sacamos, lo picamos y se lo añadimos al sofrito.

También añadimos el tomate triturado y un poco de sal. – Cocinamos todo el conjunto unos 10 minutos.

Cocemos las lentejas en un cazo con agua y sal durante unos 8-10minutos, id probando hasta que veais que están listas, cuando lo estén, escurrimos y las añadimos al sofrito.

En un recipiente grande o en la bandeja del horno con papel, colocamos las berenjenas vacias y las rellenamos con el sofrito, añadimos la mozarella por encima (en mi caso era fresca y la hice en rodajas finas), un poco de orégano y horneamos unos 10-15 minutos a 220ºC hasta que veamos que el queso está dorado.

Mini pizzas de berenjena

– 1 berenjena grande

– 100 gramos de queso rallado

– 150 gramos de tomate frito

Especias para pizza

Cortamos la berenjena a rodajas de un dedo de grosor. Opcionalmente, las ponemos con sal durante 20 minutos para que suelten el líquido y no amarguen.

Las escurrimos, colocamos sobre una bandeja. Pintamos con tomate, agregamos el queso y las especias, y horneamos 25 minutos a 180ºC.

Canelones de berenjena



– 1 berenjena

– 1 cebolla

– 200 gramos de salsa de tomate

– 1 huevo duro

– 1/2 vaso de leche

– 1 cucharada de harina

– Queso rallado

– Orégano

– Pimienta

– AOVE

– Sal

Cortar en láminas la berenjena con la ayuda de una mandolina o pelador. Dejar en agua con sal.

Cortar la cebolla y pochar unos 15 minutos con un chorrito de AOVE. Añadir el atún, el huevo duro cortado y 5 cucharadas de la salsa de tomate. Salpimentar y añadir orégano. Dejar cocinar unos 5 minutos.

Poner una cucharada en cada lámina de berenjena, enrollar y colocar en una bandeja de horno.

Preparar la salsa calentando la salsa de tomate restante con la leche y la harina. Remover hasta que haya espesado. Verter sobre los canelones y añadir el queso rallado. Hornear a 180°C 20 minutos.

Berenjena a la parmesana en sartén



– 1 berenjena

– 2 tomates

– 350 gramos de tomate triturado

– 20 gramos de queso parmesano

– Ajo en polvo, AOVE, orégano, sal y pimienta

Hacemos una base de tomate frito, orégano y ajo en polvo en una sartén.

Ponemos la berenjena cortada a lo largo sobre la capa de tomate y vamos introduciendo los tomates cortados a rodajas dentro de cada raja de la berenjena.

Esparcimos un chorrito de AOVE sobre la berenjena y condimentamos con sal, pimienta y orégano.

Tapamos la sartén y dejamos cocer todo durante 15 – 20 minutos. Decoramos con un poco de queso parmesano rallado por encima.

Buen apetito!!!!!!