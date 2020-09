Durante su intervención en la 75° Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos Donald Trump fustigó que China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hayan ocultado información sobre la pandemia de la covid-19 y exhortó al mundo a responsabilizar al Gobierno de Xi Jinping por haber desatado «la plaga del coronavirus», según reportó noticierodigital

Por Redacción Miami Diario

El mandatario estadounidense expresó que «debemos responsabilizar al país que desató esta plaga en el mundo. China suspendió sus desplazamientos internos mientras permitió vuelos internacionales para infestar al mundo. China condenó mi prohibición de viajes a su país, mientras cancelaba vuelos nacionales y confinaban a la población»

Agregó que «la OMS que está prácticamente controlada por China, declararon que no había evidencia de transmisión de persona a persona, lo cual era falso. Dijeron que las personas que no tenían síntomas no transmitían la enfermedad, lo cual es falso también. La ONU responsabilizará a China por sus actos», enfatizó.

Sobre el trato que ha dado EEUU a la pandemia, Trump declaró que han sido pioneros en el uso de tratamientos para salvar vidas y apuntó «hemos reducido la mortalidad en un 85% desde abril». Adelantó que hay 3 vacunas en la fase final de ensayos clínicos: las estamos produciendo en masa para que la podamos distribuir inmediatamente cuando las recibamos. Distribuiremos la vacuna, derrotaremos el virus, acabaremos con la pandemia e iniciaremos una nueva era de cooperación y de paz sin precedentes»».

Finalmente, Trump criticó que cada año China bota toneladas de basura a los océanos, destruye enormes arrecifes de coral y emite más mercurio tóxico a la atmósfera que cualquier otro país. «Las emisiones de carbono de China son casi el doble de EEUU y continúan aumentado. Después de que me retiré del acuerdo no imparcial de París, EEUU disminuyó sus emisiones de carbono. Quienes atacan a EEUU mientras ignoran la contaminación de China no están interesados en el medio ambiente», sentenció.

Con información de: noticierodigital

