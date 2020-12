Con el fin de rescatar la palabra Navidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretó este viernes el 24 de diciembre como día feriado con pago para los trabajadores federales, reportó laopinion.com

El New York Post indicó que ahora la víspera de Navidad tendrá el mismo estatus del 25 de diciembre, que este año serán jueves y viernes. La noticia fue una grata sorpresa para los trabajadores que esperaban como máximo medio día libre

Por su parte, Independent señaló que “para los empleados del sector privado, los feriados federales pueden significar o no un día libre, ya que no se puede exigir legalmente a las empresas que lo concedan”. Especialmente en los comercios, el 24 de diciembre suele ser un día muy activo.

La orden de Trump señala lo siguiente: “Todos los departamentos ejecutivos y agencias del Gobierno Federal estarán cerrados y sus empleados estarán exentos de sus funciones el jueves 24 de diciembre de 2020, el día antes del día de Navidad”.

Today’s Left can’t cancel everything. Merry Christmas! https://t.co/QVWGMO0Zm0

En los años 1998, 2009 y 2015, los entonces presidentes Barack Obama y Bill Clinton sólo dieron medio jueves libre cuando el Día de Navidad (25) cayó viernes, como ocurre este año.

Trump ha sido un gran defensor de la mayor festividad cristiana del calendario y criticó antes de asumir el cargo que los Demócratas políticamente correctos estaban librando una “guerra contra la Navidad”, al privilegiar la frase “Felices Fiestas” (Happy Holidays), para evitar connotaciones religiosas.

Vale recordar que en un reunión del sábado 5 en Georgia, Trump afirmó que sus oponentes políticos aún quieren borrar ese feriado. “Permítanme comenzar deseándoles a todos una muy Feliz Navidad. ¿Recuerdas la palabra?”, le dijo a la multitud. “¿Recuerdas? Empezamos hace cinco años y dije: “Vas a decir ’Navidad’ de nuevo. Lo decimos con orgullo de nuevo. Aunque intentarán eliminar esa palabra del vocabulario”.

President Trump signs executive order making Christmas eve a federal holiday this year | Just The News https://t.co/ENCOcRpa9n

— John Solomon (@jsolomonReports) December 12, 2020