El presidente Donald Trump, anunció planes este miércoles para enviar agentes federales de aplicación de la ley a Chicago con la finalidad de abordar la violencia en curso.

Aunque también se enviarán agentes a Albuquerque, N.M., Trump señaló a Chicago como la necesidad más crítica de recursos adicionales. “Quizás ningún ciudadano haya sufrido más por la amenaza de un crimen violento que la gente maravillosa de Chicago, una ciudad que conozco muy bien”, señaló.

El Procurador General William Barr dijo que más de 200 agentes federales serían enviados a la ciudad, donde se involucrarán en la “lucha contra el crimen clásico”, como la investigación de asesinatos, pandillas, delitos de armas y organizaciones de tráfico de drogas.

Los nuevos agentes incluirán miembros del FBI, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros.

"Today, I'm announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. We'll work every single day to restore public safety, protect our nation's children, and bring violent perpetrators to justice." pic.twitter.com/gW3cvld1Tr

— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2020