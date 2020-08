El viernes, el Presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley bipartito, la Ley de la Comisión sobre la Condición Social de los Hombres y Niños Negros, que establece la Comisión sobre la Condición Social de los Hombres y Niños Negros dentro de la Oficina de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos.

En julio, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría la Comisión sobre la Condición Social de los Hombres y Niños Negros (S.2163), una propuesta presentada en 2019 por la representante de los Estados Unidos en Florida, Frederica Wilson (Distrito D-24).

El senador de Florida Marco Rubio se asoció con Wilson para llevar el proyecto de ley a la Cámara y el Senado a principios de este año. Fue aprobada por la Cámara y el Senado el 27 de julio y el 25 de junio, respectivamente.

The Commission on the Social Status of Black Men and Boys Act has been signed into law! pic.twitter.com/Cplrh8exvQ

— Rep Frederica Wilson (@RepWilson) August 14, 2020