El Presidente Donald Trump se encuentra en Miami-Dade, en su esfuerzo por conquistar el voto latino, y la ratificación de su mensaje con acento en la ley y el orden.

Bajo fuertes medidas de seguridad, el mandatario llegó al sur de Florida en horas de la noche del jueves, y hoy sostendrá un encuentro con varios líderes latinos.

El presidente Trump busca asegurar los votos de la comunidad hispana en la Florida, estado que le garantizó el triunfo en las pasadas elecciones presidenciales.

Una encuesta de NBC y Wall Street Journal, reveló esta semana que el 62% de los hispanos votaría por Joe Biden, y el 26% por Trump.

Pero en el Sur de la Florida las encuestas han arrojado resultados favorables a Trump entra los potenciales votantes latinos. La encuesta de CBS News Battleground Tracker, le da a Biden una ventaja sobre Trump, del 48% al 46%, lo que representa un empate técnico. Trump cambió recientemente su residencia de Nueva York a Florida.

Trump se reunirá con los votantes hispanos del Sur de la Florida luego del mítin que realizara el jueves en Jacksonville.

El presidente dijo que “la cruzada contra la policía de Biden debe terminar”. Biden ha dicho que no quiere desfinanciar a la policía.

“Aplicación de la ley, démosle una mano, por favor”, dijo el presidente, seguido de cánticos de “Back the blue”.

