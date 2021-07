La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recuerda a los viajeros antes del fin de semana festivo que se han producido algunos cambios en los procedimientos desde la última vez que muchos volaron.

La TSA pide a los viajeros que guarden los teléfonos y las llaves en el equipaje de mano en lugar de ponerlos en los compartimentos. Dicen que esto ayuda a eliminar los “puntos de contacto”, reportó Connecticut.news12.

El otro cambio importante es que no es necesario mostrar la tarjeta de embarque en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte. En su lugar, basta con entregar el carné de conducir o el pasaporte a una nueva máquina.

“La tecnología de autentificación de credenciales, o CAT, tiene algoritmos para detectar los 50 estados y territorios, cada licencia de conducir, así como la identificación emitida por el estado, y también los pasaportes”, dice Robert Duffy, el director de seguridad federal de la TSA en el aeropuerto de LaGuardia.

“Podemos echar un vistazo a eso, escanearlo y sabremos que la identificación que se nos presenta es legítima, o si es fraudulenta, llamaríamos al Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria” dijo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Algunas normas no han cambiado, como los líquidos que se pueden y no se pueden llevar en el avión. Se permite llevar una gran cantidad de desinfectante de manos y un bote de toallitas desinfectantes, pero no otros líquidos.

Puedes preguntar directamente a la TSA qué está permitido en el avión enviándoles una foto de tu artículo a su Twitter.

También puede ver más información en su sitio web y en la aplicación MyTSA.

La Administración de Seguridad en el Transporte recomienda a los viajeros que lleguen con al menos dos horas de antelación a los vuelos, incluso para los viajes nacionales.