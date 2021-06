Ante la llegada de la temporada de las vacaciones de verano, La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha diseñado un plan, para captar a más personal para cubrir el déficit que tienen en los Aeropuertos.

El TSA indicó que ofrecerá un bono de $1.000 para los nuevos miembros que quieran ingresar al departamento.

Los nuevos oficiales recibirán $500 cuando ingresen al TSA y la otra parte, si cumplen los 12 meses de trabajo en la institución.

El principal motivo de esta captación de nuevos empleados por parte del TSA, es que quieren evitar aglomeraciones en los aeropuertos durante estas fechas, donde se esperan gran movilización de turistas.

Luego de un 2020, en el cual las actividades aéreas se vieron limitadas, se espera que para esta fecha los 131 terminales que hay en Estados Unidos tengan una gran afluencia de personas.

“La agencia continúa aprovechando las estrategias de reclutamiento creativas y establecidas para satisfacer las necesidades del personal, incluidos los incentivos de reclutamiento a nivel nacional y los incentivos de retención específicos en mercados estratégicos”, expresó Darby LaJoye, el administrador interino de la TSA.

