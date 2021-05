Los Miami Dolphins siguen activos, previo al inicio de la pretemporada 2021 de laa National Football League (NFL), y uno de los jugadores que dijo que estaba listo para afrontar nuevos retos es el mariscal de campo Tua Tagovailoa.

Tagovailoa indicó que está recuperado de las lesiones, que lo aquejaron la campaña pasada, con los cetáceos.

“Sentí que no estaba cómodo con todo eso durante mi año de novato. Trabajé en muchas de esas cosas en el segundo año para mejorar “, dijo el mariscal de campo en la rueda de prensa que tuvo con los medios de comunicación de Miami

Tagovailoa trabajó en todo su cuerpo

El joven hawaiano, de apenas 23 años de edad indicó que durante la temporada muerta trabajó por completo en la parte física para llegar en optimas condiciones, al campo de entrenamiento.

“No diría que me concentré en una parte específica, diría que es de cuerpo completo … Supongo que se podría decir que el enfoque si tuviéramos un día de piernas realmente serían los glúteos para apoyar la cadera”, relató el joven.

El jugador expresó que en vez de agarrar sus maletas e irse a su casa en Hawai, prefirió quedarse en Miami, para así tener una preparación completa de cara a la zafra que comenzará en agosto.

“Tuve la oportunidad de reunir a un grupo de muchachos, receptores, algunos linieros también, para repase algunas cadencias, cómo sonará este año, tenga esa operación en la línea de golpeo”.

Jugador no se adaptó a las estrategias

Tagovailoa expresó que en su año de novato le costó adaptarse a las jugadas que tenían elaboradas el entrenador ofensivo de los Miami Dolphins.

“No estaba tan cómodo. No me sentía tan cómodo llamando jugadas. Creo que los muchachos que tuvimos el año pasado fueron fenomenales … Simplemente no tenía la comodidad de controlar jugadas, alertar jugadas … La potencia de fuego que tenemos este año es buena. Tienes que contárselo a ellos también “.

Pero dijo que la situación cambiará para el 2021, cuando espera tener la confianza necesaria, para poder comandar el juego en el terreno de juego.

“Ahora, me siento más cómodo, puedo trabajar mi camino a través de las cosas “, finalizó Tagovailoa