Y de repente una bomba cayó sobre los fanáticos de los Miami Dolphins que ven en Tua Tagovailoa a un valuarte que podría conducir a la institución a ser protagonista nuevamente de la NFL.

El reconocido periodista de la cadena deportiva de ESPN, Chris Mortensen, soltó el bombazo: Tua Tagovailoa podría ser cambiado de franquicia en las próximas horas.

La noticia se da luego de que el mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, no está contento con el equipo y habría solicitado la transerencia a otro equipo.

Aquí es donde Tagovailoa y los Dolphins de Miami empiezan a tener protagonismo.

Aunque el contrato del jugador de Houston, de 25 años de edad, dice en una de sus cláusulas que no podría ser cambiado, el periodista de ESPN dijo que Watson está considerando ser canjeado a los Dolphins y en el trato estaría incluida la futura estrella que pasaría a filas texanas.

Reports about Deshaun Watson's unhappiness with @HoustonTexans are accurate and sources close to the QB say he is still angry about team's insensitivity to social justice, including hiring practices, after the franchise failed to interview Chiefs OC Eric Bienemy this past week.

— Chris Mortensen (@mortreport) January 10, 2021