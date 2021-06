Tras un tuit del consejero delegado de Tesla, Elon Musk, las acciones de Samsung Publishing, uno de los principales accionistas de la productora de “Baby Shark”, se dispararon el miércoles.

Las acciones de Samsung Publishing en Corea del Sur se dispararon más de un 10% en un momento dado durante las operaciones regulares del miércoles, antes de reducir algunas ganancias para cerrar con una subida del 6,29%.

La empresa no tiene ninguna relación con el conglomerado surcoreano Samsung Group, aunque comparten el nombre de Samsung, reportó Cnbc.

The meme stars battle it out. pic.twitter.com/gitvuvA0FU

— South Park (@SouthPark) June 1, 2021