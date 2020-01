Twitter le arruinó la vida: Fue despedido por tomar una siesta y Francia se indigna por esto

Su empresa no se lo pensó dos veces. Respondió despidiéndole de su trabajo. Cissé tiene que alimentar a un bebé y lo ocurrido le llenó de angustia. Él se defiende: «Es el conductor del camión de la basura quien decide la pausa. Yo no puedo hacerlo. Yo trabajo únicamente detrás; si él me dice que baje, que haga esto o lo otro, tengo que hacerlo… «, le ha contado a la cadena BFM. «En general, hacemos descansos de 20 minutos. Ese día me dolía el pie izquierdo, me quité los zapatos y me tumbé», ha explicado a la televisión francesa. Y ha lamentado lo ocurrió después: «Pasó un desconocido y en vez de preguntarme qué me pasaba, me hizo una foto y la subió a las redes sociales».

🗨 "Ça m’a fait mal, j’ai perdu mon emploi" Adama Cissé, éboueur, a été licencié après avoir été photographié assoupi Il donne sa version des faits ⤵ pic.twitter.com/Gwh5On9BXk — BFM Paris (@BFMParis) January 15, 2020

Su empresa vio la imagen ese mismo día y decidió echarle. Ocurrió en septiembre de 2018. Su despido fue impugnado y este pasado martes se celebró la sesión judicial ante el Tribunal Laboral de Créteil. La empresa ha argumentado que no era consciente del dolor ocasionado a su empleado con su despido. La decisión del Tribunal se conocerá el próximo junio. De momento, el Ayuntamiento de París le ha «invitado» a presentarse al proceso de selección para convertirse en agente de limpieza de la capital francesa. #AdamaCissé vient à peine d'avoir un bébé et voilà qu'une personne mal intentionné le photographie en train de dormir lors de sa pause et la partage sur les RS, et sa société le vire en suite. Aidons-le à avoir un job, son épouse et le bébé ne peuvent pas vivre dans la précarité. pic.twitter.com/2qLgemHQXV — Sibiry (@CSibiry) January 15, 2020