La compañía francesa desarrolladora de videojuegos Ubisoft anunció este jueves el lanzamiento del ‘remake’ de ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’ durante el evento Ubisoft Forward transmitido por Internet.

Esta nueva versión del clásico videojuego, lanzado por primera vez para PlayStation 2 en el 2003, “pretende recuperar la magia del original […] y al mismo tiempo actualizar el juego para las tendencias modernas”, señalan los desarrolladores.

Por su parte, el director del juego, Pierre-Sylvain Gires, aseguró que esta nueva edición respeta tanto el diseño como la historia original; sin embargo, resaltó que se realizaron mejoras significativas en la modalidad de combate, en las perspectivas de las cámaras, así como en las gráficas y visuales.

Una de las características añadidas, destacada por Gires, es el sistema para apuntar a los enemigos durante las batallas, con el que se mejoró notablemente la velocidad del príncipe (personaje principal del juego), “así como sus habilidades para realizar movimientos increíbles”.

‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake’ estará disponible para las consolas PlayStation 4, Xbox One y para PC. Su salida al mercado está programada para el 21 de enero de 2021. No obstante, ya es posible reservarlo en la tienda virtual de Ubisoft por 47 dólares.

Fuente: Xataka

