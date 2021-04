La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, anunció la aprobación de un tratamiento para pacientes que padezcan de “linfoma de células B grandes en recaída o refractorio después de dos o más líneas de terapia sistémica.

Además, la instancia dejó un enlace que lleva a los usuarios a un documento en línea en el que se observan en 18 hojas, las características, el modo de uso y función del mismo, además de precauciones y advertencias para evitar contraindicaciones.

En la primera hora del archivo clínico, se puede leer que ZYLONTA es un anticuerpo funcional contra la CD19 y un conjugado alquilante, el cual se indica para el tratamiento de personas adultas que padezcan el tipo de Linfoma mencionado, además de explicar que la indicación ha sido aprobada bajo aprobación acelerada basada en Tasa de respuesta.

En caso de que necesite saber más acerca del tratamiento, visite el siguiente link: go.usa.gov/xH5dz.

