El Palacio de Buckingham informó este sábado que la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, no hará acto de presencia en el funeral del recién fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, lo que deja a un lado la ola de especulaciones sobre sí acudiría.

Un portavoz de la realeza británica informó que Harry sí planea ir al evento fúnebre que se efectuará, en el Castillo de Windsor, el próximo 17 de abril.

Details of The Duke of Edinburgh’s Funeral have been announced.

The service will take place:

◾️on Saturday 17 April 2021

◾️at 3pm

◾️in St George’s Chapel, Windsor

