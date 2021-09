Es en el condado de Palm Beach donde un antiguo amigo de la familia es acusado de asesinar a Perrin Damron, de 23 años.

Los seres queridos sabían que algo andaba mal cuando Perrin no recogió a su hijo de dos años. Los investigadores dijeron que el trabajo rápido de la policía y una cámara en el timbre ayudaron a concentrarse en el sospechoso.

“Nuestros detectives junto con la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach y nuestros activos marinos recuperaron el cuerpo de la Sra. Damron”, explicó el alguacil del condado de Martin, William Snyder.

Dijo que el asesino acusado Eric Westergard llevó a los detectives a un paso elevado en la vía fluvial Okeechobee en la autopista 710, cerca de Indiantown. Ahí es donde recuperaron el cuerpo de Perrin Damron, de 23 años.

MISSING AND ENDANGERED

Detectives seeking info on 23yr old Perrin Damron of Stuart. Last seen Sat 9/4 in the Mantee Creek area. Damron failed to pick up her small child. She has not been seen or heard from since Sat. Her vehicle is accounted for. Call MCSO if you have info. pic.twitter.com/gRFye1TiMA

— MartinCountySheriff (@MartinFLSheriff) September 5, 2021