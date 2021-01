Un arquero inglés bate récord del gol desde mayor distancia

Un arquero inglés batió el martes el récord del gol desde mayor distancia, desde 96,01 metros, medidos por el libro Guinness. reportó lapatilla

Se trata del inglés Tom King, arquero del Newport (4ª división de Inglaterra).

En la página guinnessworldrecords se publicó que “King batió oficialmente el récord del gol marcado desde la mayor distancia en un partido de fútbol oficial, con una increíble distancia de 96,01 metros”.

Guinness World Records registra todos los récords, desde los más serios hasta los más insólitos.

ICYMI: @NewportCounty goalkeeper @tomking_ set a new record for the longest goal ever scored ️️⚽️

— Guinness World Records 2021 Out Now (@GWR) January 21, 2021