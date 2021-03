Florida tiene lugares especiales, pero el sitio web Big 7 Travel consideró que Cayo Hueso, es uno de los sitios más predilectos del estado.

En su publicación anual de 50 Best Coastal Towns in the United States., el sitio web, colocó a Cayo Hueso en el sexto lugar de los sitios en los que se puede vivir comodamente.

“ No se equivocan. Un sinfín de casas de colores pastel, un animado ambiente vacacional, mariscos increíbles y las playas más hermosas de la Florida respaldan definitivamente esta afirmación. Además, bajo el agua, hay un coral increíble y vibrante, perfecto para bucear, y unas olas cristalinas perfectas para vadear todo el día. Es realmente el paraíso en la tierra”. [Nota: sabemos que Cayo Hueso no está precisamente plagado de playas espectaculares, pero no arruinemos los sueños de Big Travel 7.

Cayo Hueso fue galardonado en el 2020

En el 2020 Cayo Hueso también fue considerado por la página web, como uno de los lugares para vivir en el estado.

“Este vibrante centro floridano está cargado de cultura y celebra su diversidad a través de la comida, el arte y el entretenimiento. Desde los lujosos hoteles resort y los lugares para comer bien hasta los acogedores antros y las posadas boutique, Miami es un poco de todo”. Y, por si fuera poco, las playas son inmaculadas y la vida nocturna está entre las mejores del país”, reseñó el portal web.

Cayo Hueso , Florida pic.twitter.com/cXvGcyrjLR — Fernando Merlin (@bramer10) March 6, 2021

Otros lugares que estaban en la lista

El primer lugar se lo llevó la ciudad Carmel-by-the-Sea, en California, mientras que Nantucket, Massachusetts; Narragansett, Rhode Island; Cape May, Nueva Jersey, y Santa Bárbara, California, completaron el top 5 de los sitios predilectos para vivir en Estados Unidos.

Habrá que ver como se desenvuelve en el 2021, y si Cayo Hueso en el 2022 sube de posición y se coloca más arriba en el top de las mejores ciudades.