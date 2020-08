El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó fuertemente el sistema de ayuda por desempleo que se ha implementado en su estado, en declaraciones ofrecidas al medio WFOR en Miami.

“Creo que el objetivo era, cuando se diseñó el programa colocar tantos obstáculos sin sentido en el camino, para que la gente diga, ‘oh, diablos, no voy a hacer eso”, dijo de forma irónica DeSantis a este medio.

Esa declaración enfureció a millones de floridanos que no tienen trabajo, como Heather Walsh de North Fort Myers, quien en declaraciones también para el medio anteriormente notificado, dijo que no ha recibido ni un centavo después de solicitar el desempleo en abril.

“Es triste. Es muy triste. No puedo creer que nuestro estado nos haga esto ”, dijo Walsh. Y es que a raíz de la pandemia del coronavirus los reclamos semanales en el estado siguen en aumento constante.

Hay que recordar que dicho sistema tuvo un altísimo costo de $70 millones de dólares cuando se instaló, que fue en la administración del senador republicano Rick Scott.

Y precisamente hace unos días desde el Senado se pidió una investigación debido a la gran cantidad de críticas que ha recibido este sistema que parece no ayudar a los residentes que soliciten ayuda

La representante estatal de FL, Anna Eskamani, hace la pregunta en la mente de millones, donde cuestiona a DeSantis a quien criticó con la siguiente declaración:

“A los floridanos todavía no se les paga, por lo que surge la pregunta de si el gobernador cree que el sitio web fue construido para no funcionar …¿entonces por qué no lo ha arreglado?“, dijo Eskamani.

Ahora, la Administración DeSantis se está preparando para otorgar un contrato de más de $130 millones a la misma compañía a cargo del problemático sistema de desempleo. Ese sitio web administrará los datos de Medicaid.

