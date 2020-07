Los bomberos informaron que un grupo de niños fue atacado por abejas el jueves en la tarde en el Parque Jay Blanchard del Condado de Orange, según difundió clickorlando

El Cuerpo de Bomberos del Condado de Orange dijo inicialmente que unos 14 niños fueron picados por abejas, pero los funcionarios aclararon que cerca de 12 niños han sido tratados.

“Tripulaciones en la escena en el 10501 J Blanchard Trail en respuesta a los informes de 14 menores caminando por un sendero lleno de abejas. Los equipos en la escena se encuentran evaluando a todos los pacientes y revisando los posibles cuadros de alergias. No hay lesiones graves ni reacciones en este momento. Se está notificando a los padres”, escribió el OCFR.

No se sabe si los niños forman parte de un campamento juvenil.

Los oficiales están tratando de contactar a los padres de los niños.

El parque Jay Blanchard, en el este del condado de Orange, ha sido usado en los últimos meses como un sitio de pruebas de coronavirus.

No se han dado a conocer más detalles.

Crews on scene at 10501 J Blanchard Trail in response to reports of 14 minors hiking on a trail stung by bees. Crews on scene assessing all patients and reviewing any history of allergies. No serious injuries/reactions at this time. Parents currently being notified. pic.twitter.com/mzqKahBSul

— OCFire Rescue (@OCFireRescue) July 23, 2020