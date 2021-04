Tras un error humano, una planta productora de Baltimore arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19

Así lo reportó el rotativo de The New York Times.

La planta es operada por la empresa Emergent BioSolutions, que se asoció con Johnson & Johnson y AstraZeneca para manufacturar vacunas de ambas farmacéuticas contra el COVID-19.

Los 15 millones de dosis se arruinaron luego de que trabajadores de la planta combinaron accidentalmente los ingredientes incorrectos hace varias semanas.

El error provocará un retraso en el envío de vacunas de Johnson & Johnson a los estados, mientras la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) esclarece lo sucedido.

Johnson & Johnson emitió un comunicado este miércoles en el que aseguró que el problema fue identificado y abordado con la planta en cuestión, y compartido con la FDA.

Since the start of the pandemic, #COVID19 has impacted the lives of people all across the globe. This #NationalDoctorsDay, take a look back at one cardiologist’s time on the front line in Wuhan—from answering a call to volunteer to treating patients: https://t.co/wHH5CYCtNJ pic.twitter.com/9yv00CM7gf

— Johnson & Johnson (@JNJNews) March 30, 2021