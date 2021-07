Los Juegos Olímpicos son, además de una gran competición deportiva, uno de los grandes momentos de unidad mundial. Y detalles como el que ha tenido el equipo de gimnastas de Holanda lo dejan bien claro.

Las deportistas compitieron el pasado domingo con un mensaje escrito en japonés en su uniforme. Un detalle en homenaje al país organizador de estos Juegos deportivos, celebrados en medio de una pandemia que ya obligó a posponerlos un año y medio de tantas adversidades.

Los uniformes de color negro, blanco y naranja tenían el mensaje ”ラ ン ダ ”, la palabra japonesa para referirse a los Países Bajos, escrito en una zona bien visible. Cada letra naranja estaba adornada con pedrería.

Motoko Rich, del New York Times en Tokio, fue el primero en fijarse en ese bonito detalle y aplaudir ese gesto de gratitud, detalló Huff Post.

“Genial cómo las gimnastas holandesas tienen escrito Holanda en japonés en sus uniformes”, escribió Rich a través de su cuenta en Twitter.

Cool how the Dutch gymnasts have the Netherlands written in Japanese on their uniforms pic.twitter.com/3I6aOrk9t7

— Motoko Rich (@motokorich) July 25, 2021