Las autoridades de Florida pidieron a cientos de residentes que evacuaran sus hogares en el condado de Manatee durante el fin de semana de Pascua.

Lo cierto es que las autoridades trabajan contrarreloj para vaciar un gran estanque con agua y desechos líquidos de una vieja planta de fosfatos antes de que colapse y evitar así “un desastre” en una zona cercana a la bahía de Tampa

A la fecha, las autoridades han drenado furiosamente más de 170 millones de galones de aguas residuales para aliviar la presión que, de otro modo, podría haber desbordado los muros de contención.

El agua más peligrosa (que recogió contaminantes al filtrarse por la brecha) se transportó en camiones para ser procesada, pero el resto se ha drenado intencionadamente en la bahía de Tampa, donde podría causar más problemas.

Un enorme depósito de aguas residuales de una vieja planta de fosfatos situada al norte de esta región estadounidense amenaza con romperse y provocar una inundación catastrófica en los alrededores de Tampa

Más de 300 viviendas de la zona han sido evacuadas mientras se intenta vaciar el estanque, que tiene el potencial de expulsar 340 millones de galones de agua fuertemente contaminada en cuestión de minutos.

“Estamos tratando de prevenir y, si llega a ser necesario, de responder a una situación realmente catastrófica de inundación”, ha asegurado el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que visitó este domingo la zona donde se encuentra la antigua mina de fosfato de Piney Point.

instalación industrial, en desuso desde 2001, cuenta todavía con varios estanques de retención, uno de los cuales, que contiene entre 700 y 800 millones de galones (entre 2.600 y 3.000 millones de litros) de agua contaminada, presenta grietas y filtraciones y hay peligro de que se rompa y libere su contenido.

TOXIC WASTEWATER BREACH: Drone footage captures a leak in a reservoir at Piney Point, a former phosphate processing plant, in Manatee County, Florida. Officials are now pumping water out of the reservoir to prevent a "catastrophic" collapse. #PineyPoint https://t.co/U7T0Sb4Xlc pic.twitter.com/a1DIuau8Pq

— CBS News (@CBSNews) April 5, 2021