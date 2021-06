De acuerdo con un estudio de la Universidad de Nicosia, Chipre, el polen de los árboles transporta las partículas de SARS-CoV-2 más lejos y facilita la propagación del coronavirus.

Lo cierto es que se han hecho muchas investigaciones para entender la física detrás de las partículas virales que se escapan de una persona infectada con el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, y cómo pueden viajar o permanecer en el aire durante un tiempo prolongado.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista Physics of Fluids, analizó el papel de las partículas microscópicas, como el polen que se desprende de los árboles, que actúa como una suerte de “vehículo” para el virus, transportándolo más lejos.

A year into the #pandemic, this event brings experts in public health and aerosol physics together.

There will be 6 short talks and a round table.

Free registration: https://t.co/belAA6arwo

DM me for question/information

RT is much appreciated. #COVID19 @_knaw @IoP_UvA pic.twitter.com/e3Rp8ww433

— Mazi Jalaal (@maziyarj) March 13, 2021