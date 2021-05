Según el cuerpo de bomberos del condado Citrus, la persona resultó herida, pero no quiso ser transportada al hospital.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EEUU advirtió los riesgos de transportar y almacenar gasolina.

“Si conoce a alguien que esté pensando en traer un contenedor que no sea para combustible para obtener gasolina, hágale saber que es peligroso”.

Esto ocurre mientras los residentes del estado, aún temen que haya una escasez de la gasolina, luego del ciberataque al oleoducto Colonial, sin embargo las autoridades han dicho que el suministro está garantizado en Florida.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava aseguró que las autoridades locales trabajan para que no haya escasez de gasolina en los condados de Florida.

“Nadie debería preocuparse”: dijo la alcaldesa de Miami-Dade sobre el suministro de gasolina

Envió un mensaje a los residentes: “Recuerden que el sur de la Florida se recibe gasolina de Port Everglades, no Colonial Pipeline”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Although the pipeline hack doesn't impact South Florida, this just good information to keep in mind: Do not fill plastic bags with gasoline. https://t.co/1qf1UEwjTq

— WSVN 7 News (@wsvn) May 12, 2021