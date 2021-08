Un tiroteo en la Ocean Drive, en Miami Beach, dejó a un hombre muerto y causó pánico en la concurrida zona turística. El suceso provocó un gran operativo policial en la zona.

Testigos hablan de una persecución a pie hasta al momento de los disparos que terminaron con la vida de un hombre.

Maybelline Mejía, quien trabaja en el restaurante II Bolognese, explicó parte de lo ocurrido. “El tipo disparó, salió, disparó (…) tiros al aire, y pensé que estaba dándole al aire, pero no, estaba dándole a la persona. Eran como cinco tiros”.

Según la policía de Miami Beach el tiroteo ocurrió en el bloque 1400 de la Ocean Drive cerca de las 6:23 p.m. Testigos que se encontraban comiendo en esta calle relatan que un hombre estaba persiguiendo a otro y momentos después le disparó.

POLICE: MBPD responded to the 1400 block of Ocean Drive at 6:23 p.m. in response to a shooting. One male victim was located. A possible subject has been detained and a firearm located.

Please avoid the area as detectives conduct their investigation.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) August 24, 2021