Un hombre murió durante un tiroteo la mañana de este lunes en Fort Lauderdale. El enfrentamiento ocurrió en Northwest Eighth Street, entre Northwest 11th Avenue y Northwest 10th Terrace.

Según la teniente DeAnna Greenlaw, portavoz del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, los agentes encontraron al hombre inconsciente en la carretera después de recibir un disparo. La policía dice que el tiroteo ocurrió alrededor de las 8:20 a. M.

Luego, la víctima masculina fue transportada al Broward Health Medical Center, donde fue declarado muerto.

“Se hicieron todos los esfuerzos posibles en la escena para salvar la vida de la víctima”, escribió Greenlaw. “Fue trasladado al Broward Health Medical Center y declarado muerto”.

Los familiares que estaban fuera del Broward Health Medical Center en Fort Lauderdale identificaron a la víctima como Emmanuel St. Vil Derisse.

Los familiares, que son haitianos, fueron vistos llorando y gritando al escuchar la noticia de su familiar, reportó Local 10.

September 6: A Haitian man was shot and killed in the streets of Fort Lauderdale this morning. His family has been notified. https://t.co/0WOjhfH3bh

— Florida for Bernie (@FL4Bernie2020) September 6, 2021