Funcionarios federales informaron que un leopardo de las nieves en un zoológico de Kentucky es el primero en Estados Unidos en dar positivo por el coronavirus, reportó nbc-2

En un comunicado, los Laboratorios de Servicios Veterinarios Nacionales del Departamento de Agricultura indicaron que otros dos leopardos de las nieves en el zoológico de Louisville se están sometiendo a pruebas para confirmar el virus.

De acuerdo con el comunicado, los funcionarios tomaron muestras de los tres gatos grandes después de que mostraran signos de enfermedad respiratoria

El zoológico dijo que los tres mostraron síntomas leves y están siendo monitoreados de cerca, pero se espera que se recuperen por completo.

“Ningún otro animal mostraba síntomas”, detalló el zoológico.

Los gatos probablemente fueron infectados por un miembro del personal asintomático, a pesar de las precauciones que incluían que los cuidadores usaran equipo de protección personal, dijeron las autoridades.

El zoológico dijo que el riesgo de que los animales infectados transmitan el virus a los humanos se considera bajo y el zoológico permanece abierto, aunque la exhibición del leopardo de las nieves permanece cerrada mientras los gatos se recuperan.

An update from Louisville Zoo Director John Walczak about the Louisville Zoo's snow leopards Meru, Kimti and Neecee. More information at https://t.co/ywVzP9H0VI pic.twitter.com/3tzAND7NEp

— Louisville Zoo (@LouisvilleZoo) December 11, 2020