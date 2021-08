Lionel Messi se despidió del Barcelona después de 21 años: “No quería dejar este club, es el club que amo”. Mientras el Paris Saint-Germain le ofrece al jugador un contrato de dos años por valor de £ 25 millones al año después de impuestos con la opción de un año más, pero Messi insiste en que “nada está confirmado”.

Messi estaba llorando cuando recibió una ovación de pie en su última conferencia de prensa en Barcelona para anunciar el final de sus 21 años en el club.

Barcelona confirmó la partida del seis veces ganador del Balón de Oro el jueves por la noche, el mismo día que regresó a Cataluña después de sus vacaciones posteriores a la Copa América.

Messi había viajado a Barcelona esperando ponerse de acuerdo sobre los detalles del anuncio de su nuevo contrato por cinco años, y confirmó que se ofreció a reducir su salario en un 50 por ciento.

“Este año, mi familia y yo estábamos convencidos de que nos íbamos a quedar en casa, eso es lo que todos queríamos más que nada”, dijo Messi.

Agregando que “Siempre lo habíamos hecho nuestro, estábamos en casa. Pensamos que nos quedaríamos aquí en Barcelona. Pero hoy, tenemos que despedirnos de todo esto”.

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, culpó de la salida de Messi al antiguo régimen en el club, además de que las reglas de gasto de La Liga frustraron cualquier esperanza de que el argentino se quede en Cataluña, detalló Sky Sports.

“Hice todo lo posible y el club, Laporta, no pudo hacerlo por la Liga”, dijo Messi.

“Escuché cosas sobre mí que no quería continuar, pero en mi vida, hicimos todo lo que pudimos porque quería quedarme. El año pasado, no quería quedarme y lo dije; este año, quería quedarme y no pudimos”, expresó el conmocionado jugador argentino.

Añadiendo “No estoy preparado para esto. Y la honestidad, con todas las tonterías con el burofax, estaba convencido de lo que quería decir. Pensamos que nos quedaríamos en Barcelona. El tiempo que hemos tenido aquí ha sido increíble”.

Lionel Messi se despide entre lágrimas del FC Barcelona: "Llegué con 13 años, siendo muy chiquito; después de 21 años, me voy".

PSG ofrece contrato por dos años, Messi: ‘No hay nada confirmado’

El PSG está ofreciendo a Messi un contrato de dos años por valor de £ 25 millones al año después de impuestos con la opción de un año más y confía en que el jugador de 34 años firmará.

Messi ha hablado directamente con el entrenador en jefe del PSG, Mauricio Pochettino, y sus abogados están en París trabajando en un acuerdo.

Pero cuando se le preguntó si un paso al PSG será su próximo movimiento, Messi dijo: “Esa es una posibilidad, llegar a esas alturas.

“No tengo nada confirmado con nadie. Tuve muchas llamadas, muchos clubes interesados. Por el momento, nada está cerrado, pero estamos hablando de muchas cosas”, aseguró Messi.