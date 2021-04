Tras un tiroteo registrado en Texas, una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas. Cuatro de las víctimas están en estado de gravedad.

La balacera se registró en un parque industrial el jueves en Bryan, Texas.

Las autoridades dijeron que un sospechoso está detenido.

Los agentes respondieron a una llamada en la que se informaba de un tiroteo en torno a las 14:30 hora local, dijo el teniente de la policía de Bryan Jason James.

El tiroteo ocurrió en el 350 de Stone City Dr., cerca del Parque Industrial del Condado de Brazos.

On the scene of a reported shooting at Kent Moore Cabinets in Bryan. Will have more info as it becomes available: pic.twitter.com/l12PCpH6O2

— 𝕋𝕣𝕒𝕧𝕚𝕤 𝕃. 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕟 (@Travis_L_Brown) April 8, 2021