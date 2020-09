Un oficial de Florida respondió a una supuesta alerta en la que indicaban que había un caimán en el cobertizo, pero al percatarse de que el animal era inofensivo se llevó una gran sorpresa.

El sheriff del condado de Polk, dijo que el ayudante Trexler respondió a la llamada sobre un caimán en un cobertizo de almacenamiento.

Sin embargo, Trexler descubrió que la criatura era en realidad un inofensiva, y que realmente se trataba de un flotador de piscina.

“Vino… vio… conquistó a la bestia. Incluso la dejó sin aliento. Literalmente. El caimán resultó ser un flotador de piscina“, escribió la oficina del sheriff.

Deputy Trexler went to a call about an alligator in a storage shed. He came…he saw…he conquered the beast. He even knocked the wind out of it. Literally. The gator turned out to be a pool floatie. #PCSO#Crikey#TheGatorHunter#TuneInNextTimeWhenHeWrestlesAPoolNoodle pic.twitter.com/5ZXRnG3tBW

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 9, 2020