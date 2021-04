Tras la culminación de las vacaciones de primavera, se produce la siguiente interrogante: adónde irán los estadounidenses este verano.

Lo cierto es que el verano ya llegó al sur de la Florida. Y sudar es lo que está de moda. También los turistas se han ido.

Pero deténgase un momento. Un nuevo reporte del portal Tripadvisor indica que quizás vengan en camino más turistas.

El sitio web especializado en viajes acaba de publicar un reporte sobre los destinos más populares para las vacaciones de verano en el 2021.

Para los viajeros estadounidenses, Miami Beach y Key West están entre los cinco lugares de vacaciones más populares del mundo.

De acuerdo con el estudio de Tripadvisor, más de dos terceras partes de estadounidenses planean viajar en algún momento entre el 1ro. de junio y el 31 de agosto, y que el sur de la Florida es uno de los destinos principales.

Ir a la playa parece resultar especialmente atractivo después del largo tiempo encerrados por el COVID-19 que mantuvieron en sus casas a la población durante gran parte del invierno.

