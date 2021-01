Tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, varias entidades financieras han cortado relaciones económicas con el ex presidente Donald Trump, reportó efe

En esta ocasión, el banco de Florida BankUnited anunció que cortó lazos con el expresidente Donald Trump al cerrar dos cuentas que tenía el republicano y sumarse así a otras entidades bancarias que han hecho lo mismo.

Today is a historic inauguration as Joe Biden becomes our 46th President and Kamala Harris becomes our first woman Vice President. #InaugurationDay Photograph by Kevin Lamarque / Reuters pic.twitter.com/WnN9NvjQTD

— BankUnited (@BankUnited) January 20, 2021